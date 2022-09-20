МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Банк России хочет с 1 января вести количественные ограничения на выдачу потребкредитов банками и микрофинансовыми организациями, в результате под ограничения может попасть до 10% от квартального объема выдачи кредитов и 14% микрозаймов, говорится в материалах регулятора. Банк России рассказал, как изменился портфель неопытных инвесторов

"В последние месяцы вновь наметилась тенденция к восстановлению необеспеченного потребительского кредитования (традиционно маржинального сегмента) и возвращению рискованных практик….В таких условиях представляется целесообразным с 1 января 2023 года начать применять МПЛ к банкам с универсальной лицензией и МФО – новый инструмент, который позволяет ограничивать долю предоставляемых рискованных потребительских кредитов и займов, не требуя увеличения капитала под такие кредиты", — пишет регулятор.

ЦБ отмечает, что наращивание необеспеченного потребительского кредитования в условиях высокой неопределенности может повысить риски для банковского сектора. Так, с одной стороны, это может способствовать чрезмерному росту долговой нагрузки граждан, а с другой стороны, оказывать негативное влияние на структурную трансформацию российской экономики за счет недофинансирования корпоративного сектора и приводить к повышению долгосрочных макроэкономических рисков.

Регулятор предлагает установить макропруденциальные лимиты для банков с универсальной лицензией отдельно по показателю долговой нагрузки заемщика и сроку в отношении необеспеченных потребительских кредитов и кредитов с лимитом кредитования. Доля кредитов, предоставленных заемщикам с долговой нагрузкой более 80%, будет ограничена 25% от совокупного объема предоставленных потребительских кредитов. Долю необеспеченных потребительских кредитов со сроком более 5 лет планируется ограничить на уровне 10%. ЦБ сообщил о росте числа интернет-игр с признаками финансовой пирамиды

Для МФО ЦБ планирует ввести два лимита по показателю долговой нагрузки: доля кредитов, выданных заемщикам с нагрузкой более 80%, будет ограничена по потребительским займам и займам с лимитом кредитования на уровне 35% каждый.

При этом для банков с базовой лицензией такие ограничения пока не будут применяться, так как их вклад в рост долговой нагрузки граждан минимален, добавил в Банке России.

В результате доступность кредитования может снизиться для заемщиков с уже имеющейся высокой долговой нагрузкой и заемщиков, желающих взять необеспеченный кредит на очень долгий срок. "Под ограничения может попасть до 10% от объема кредитов, предоставляемых банками за квартал (в количественном выражении – примерно в два раза меньше), и 14% потребительских займов, выдаваемых МФО", — подсчитали в ЦБ.