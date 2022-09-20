ВАШИНГТОН, 20 сен — ПРАЙМ. США обеспокоены возможностью обхода антироссийских санкций с помощью платежной системы "Мир" и продолжат работу с Турцией над устранением такой "уязвимости", заявила помощница министра финансов США Элизабет Розенберг. Турецкий "Зираат Банк" заявил, что продолжает обслуживать карту "Мир"

США ранее пригрозили вторичными санкциями зарубежным финансовых институтам за обслуживание карт "Мир", после чего крупные турецкие частные банки "Ишбанк" и "Денизбанк" отказались от их использования.

"Мы продолжим взаимодействовать с Турцией, фокусируясь на этой уязвимости", — сказала Розенберг на слушаниях в американском сенате.

Она добавила, что министерство финансов обеспокоено возможностью обхода санкций, введенных из-за конфликта на Украине, и смягчения их последствий "в любой юрисдикции".

"Как вы заметили, это та юрисдикция, на которой мы сосредоточены. Наш замминистра предпринял конкретные значительные усилия в этом отношении", — сказала Розенберг в ответ на вопрос о Турции и картах "Мир".

Посольство России в анкаре посоветовало россиянам иметь при себе достаточное количество наличности при посещении Турции, а картами пользоваться через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платежной системой — Ziraat bankası и другие.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.