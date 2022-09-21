БЕРЛИН, 21 сен — ПРАЙМ. Правительство Германии по состоянию на 16 сентября в рамках санкционной политики Евросоюза заморозило российские активы на 4,88 миллиарда евро, сообщило издание Spiegel со ссылкой на официальный документ. Муфтий назвал антироссийские санкции методом тиранов древних времен

"По состоянию на 16 сентября активы на сумму не менее 4,88 миллиарда евро в Германии заблокированы санкциями ЕС. Об этом говорится в документе федерального министерства экономики для парламента, который есть в распоряжении Spiegel", — отметило издание.

Согласно информации Spiegel, немецкие власти "неспешно продвигаются" в вопросе блокировки российских активов. Из почти пяти миллиардов евро замороженных средств на данный момент 2,23 миллиарда — это средства на банковских счетах, 1,09 миллиарда — движимое имущество, например, яхты. Остальное — это недвижимость и другие ценности, пишет издание.