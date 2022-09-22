МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российский банковский сектор завершил первое полугодие с профицитом ликвидности благодаря притоку средств на депозиты на фоне повышенных ставок, говорится в обзоре кредитно-рейтингового агентства "Эксперт РА", посвященном итогам банковского сектора за первые шесть месяцев 2022 года. В Минфине не видят необходимости в системной докапитализации банков

"По состоянию на конец первого полугодия 2022 года в российском банковском секторе наблюдается профицит ликвидности, поскольку ввиду повышенных ставок клиенты разместили значительную часть свободных средств на депозиты сроками до шести месяцев", — говорится в документе.

Снижение темпов кредитования банками также привело к росту объемов свободной ликвидности, отметили в "Эксперт РА".

Тем не менее, в условиях стабилизации макроэкономической ситуации и постепенного снижения ставок по банковским вкладам, а также по мере закрытия дорогих депозитов "Эксперт РА" ждет некоторый отток клиентских средств на облигационный рынок и отложенное потребление.

"Однако при имеющемся буфере ожидаемые оттоки не должны оказать существенного давления на ликвидные позиции банков", — заключили в агентстве.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

Продление льготной ипотеки крайне необходимо для поддержки строительной отрасли и экономики в целом, говорится в материалах агентства "Эксперт РА".

"Поддержку ипотеке окажет льготная программа, продление которой, по мнению агентства "Эксперт РА", крайне необходимо для строительной отрасли и текущего состояния экономики. Мы ожидаем постепенное снижение объемов государственных субсидий, но не рассматриваем единовременное прекращение программы, которое может значительно усугубить экономическую ситуацию в стране", — рассуждают аналитики.

Для стимулирования продаж новостроек в условиях сокращения экономики будет недостаточно распространенных сегодня совместных программ банков с застройщиками, предлагающих комфортные условия по ипотечным кредитам, подчеркивают в агентстве.

"Кроме того, большинство этих программ сосредоточено в руках крупнейших кредитных организаций, что приведет к сжатию объемов бизнеса небольших монолайнеров. Вызовом для ипотечных банков станет также рост цен на рынке недвижимости, который окажет давление на спрос даже с учетом действия ипотечных программ", — заключили аналитики.

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%. При этом размер субсидируемого кредита остался прежним: 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных российских регионов.

РОСТ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ

Ухудшение качества кредитных портфелей на балансе банков РФ по итогам первого полугодия не наблюдается, но постепенный рост проблемных ссуд в стране можно будет увидеть к концу года по мере реализации эффекта санкций, изменений в экономике и отмены регуляторных послаблений, говорится в обзоре.

"Постепенный рост проблемных кредитов по мере реализации эффекта санкций и конъюнктурных изменений в экономике, а также отмены регуляторных послаблений можно будет увидеть к концу текущего года", — сказано в материалах.

При этом по итогам первой половины 2022 года ухудшение качества ссудных портфелей на балансе банков не наблюдается: по всем анализируемым группам отмечаются сокращение доли просроченной задолженности по ключевому сегменту кредитования и более низкая стоимость риска, чем в прошлом и тем более в пандемическом году. У банков, работающих с крупным бизнесом, даже можно наблюдать небольшое чистое восстановление резервов, замечают эксперты.

"Однако на текущий момент часть возможных проблем еще не полностью реализовалась и не успела оказать влияния на финансовую устойчивость компаний: не все заемщики смогут своевременно заместить поставщиков или найти новые каналы сбыта из-за ограничений в развитии международного бизнеса, инфраструктурных сложностей с обслуживанием задолженности", — пояснили в "Эксперт РА".

Кроме того, "влияние кризиса на балансовое качество кредитных портфелей завуалировано возможностью не ухудшать оценки финансового положения клиента и качество обслуживания долга", считают специалисты.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что доля проблемной задолженности по необеспеченным потребкредитам превысила к середине текущего года уже 10% от портфеля банков России, при этом сами темпы роста этого сегмента кредитования ускорились в августе до 1,8% с июльских 0,7%.

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Количество российских кредитных кредитных организаций, которые занимаются крупным бизнесом, продолжит постепенно снижаться, это произойдет по мере того, как завершатся уже озвученные публично объединения банков, говорится в обзоре.

"Количество кредитных организаций, занимающихся крупным бизнесом, продолжит постепенно снижаться по мере завершения уже публично озвученных объединений банков", — говорится в документе.

Агентство при этом прогнозирует появление новых слияний, которые будут совершены для оптимизации расходов и поддержания капитальных позиций госбанков. "Крупные корпоративные заемщики, ориентированные на экспорт, продолжат переводить свои расчеты в небольшие и региональные кредитные организации, что также окажет давление на возможности по наращиванию рыночного кредитования для банков, работающих с крупным бизнесом", — отметили в "Эксперт РА".

Кроме того, уход крупных иностранных компаний с рынка РФ освобождает ниши и открывает возможности по развитию бизнеса небольших локальных игроков. Также для формального соблюдения санкционных ограничений часть крупных производителей в РФ будут включать в свои экономические цепочки новые небольшие компании или дробить основные компании, чтобы формально уменьшить контролирующую долю в капитале. "По этим причинам увеличение числа компаний в сегменте МСБ (малый и средний бизнес — ред.) будет одной из ключевых точек роста для банков, обслуживающих данную группу клиентов", — добавили в агентстве.

"Однако ниша будет очень конкурентной, поскольку часть попавших в санкционные списки банков больше не может обслуживать ВЭД крупных корпоративных заемщиков и сменит фокус на МСБ, ориентированный на внутренний рынок", — заключили в документе.

Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Летом был принят закон, закрепляющий право ЦБ РФ продать ВТБ акции "Открытия" без торгов, но по рыночной стоимости. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее сообщала, что процесс оценки банка "Открытие" закончится в середине октября, ЦБ рассчитывает продать его до конца года.