МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Погасить жилищный кредит в более короткие сроки можно, например, использовав материнский капитал, рассказал в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Банк России предупредил о схеме застройщиков со скидками на ипотеку

Он напомнил, что начиная с 2020 года материнский капитал полагается семьям уже с первого ребенка, рожденного после 1 января 2020-го. Полученную сумму можно направить на частичное досрочное погашение ипотеки.

Также существует возможность оформить налоговый вычет, напомнил эксперт.

"Он однократный, однако полагается всем, кто приобрел жилье. Максимальная сумма такого вычета при ипотеке составит 260 тысяч рублей за дом или квартиру и 390 тысяч рублей — за проценты, уплаченные банку", — объяснил юрист.

Также можно увеличить ежемесячные выплаты, установленные графиком платежей банку.

Соловьёв добавил, что стоит проверить, не подпадает ли заемщик под действие федеральных и региональных социальных программ, направленных в том числе на помощь молодым семьям, опекунам, семьям с низкими доходами.

Кроме того, если у гражданина есть личные сбережения, которые не приносят дохода, или сбережения, которые находятся на депозитном счете в банке, то гораздо выгоднее для достижения лучшего финансового результата и оптимизации расходов вложить их в уменьшение основного долга по ипотеке.