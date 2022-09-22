Сбербанк поддержал инициативу о взаимозачете замороженных активов
Сбербанк поддержал инициативу о взаимозачете с нерезидентами замороженных активов
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КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ.Сбербанк поддерживает инициативу о взаимозачете с нерезидентами замороженных западными странами активов российских резидентов, сообщил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.
Глава ВТБ Андрей Костин ранее в интервью газете "Ведомости" предложил для решения проблемы заблокированных западными странами активов разрешить нерезидентам выкупить иностранные бумаги у граждан России с использованием рублевых счетов типа С, а взамен позволить продать российские бумаги. Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что Минфин рассматривает такую возможность как один из вариантов решения проблемы.
"Инициативы, которые были озвучены по взаимозачету, на наш взгляд, надо максимально расширять и ускорять", — сказал Ведяхин, выступая на форуме "Банки России — XXI век".
https://1prime.ru/finance/20220922/838211952.html
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