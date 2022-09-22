МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Уровень шума вокруг карт платежной системы "Мир" за рубежом несколько преувеличен, они продолжают работать в Турции и других странах, сообщил глава оператора карты Национальной системы платежных карт (НСПК), Владимир Комлев. В Иране работают над запуском карт "Мир"

"Уровень опасений, шума вокруг платежной системы "Мир" за рубежом — он несколько преувеличен. По Турции, наверное, такая самая выразительная тема. Среди наших банков-партнеров два банка, это коммерческие банки, они приостановили сотрудничество, но три банка продолжают работать", — сказал он, выступая на XIX Международном банковском форуме "Банки России — XXI век".

По словам Комлева, оператор видит в Турции больше, чем две трети оборота по количеству транзакций и по объему от того, что было в пиковый период. По остальным странам вообще пока никаких изменений нет, подчеркнул глава НСПК.

На этой неделе два турецких банка, "Ишбанк" и "Денизбанк", сообщили, что прекратили обслуживать российские карты " Мир ". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Позднее Народный банк Казахстана, являющийся крупнейшим банком страны, приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах, однако сообщал, что в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг. Кроме того, газета "Известия" писала, что вьетнамский банк BIDV прекратил обслуживание карт "Мир", с которыми он работал с 2018 года, в связи с опасностью вторичных санкций со стороны США.