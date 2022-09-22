КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Россия и дружественные страны должны уходить от использования международной межбанковской системы передачи информации SWIFT и создать общую независимую от доллара систему расчетов, считает глава ВТБ Андрей Костин. Костин призвал настраивать расчеты в России на санкционный режим

"Нужна еще система расчетов, которая за пределами SWIFT. Мы до сих пор еще даже в рамках ЕАЭС для расчетов в рублях используем систему SWIFT. Нам нужно уходить от этого, у нас есть Система передачи финансовых сообщений, аналогичные системы есть во многих странах, в Китае, Казахстане и так далее. Нам нужно использовать этот инструментарий, создавать систему расчетов, основанную на национальных валютах и, повторяю, на нескольких системах передачи информации", — сказал он в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России – XXI век".

В настоящее время в рамах санкций в отношении России от межбанковской системы SWIFT отключены Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.

Россия к такому сценарию была готова: в стране действует своя Система передачи финансовых сообщений. Банк России создал ее в ответ на риски возможного отключения российских банков от системы SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.