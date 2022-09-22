МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) работает над запуском "Мир" в Иране, пока не очень активно, заявил глава НСПК Комлев. Эксперт оценил, как ограничения по картам "Мир" повлияют на туризм

"Иран? У нас работа в этом направлении, не могу сказать, что прям супер-активно, но ведется", — сказал он в ходе выступления на форуме "Банки России — XXI век".

Ранее в конце августа замминистра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари отмечал, что подключение российской платежной системы "Мир" в этой стране может произойти в ближайшие дни.