МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган намерен в пятницу 23 сентября собрать совещание на высоком уровне для обсуждения российской платежной системы "Мир", сообщил Reuters со ссылкой на источник. Эксперт оценил, как ограничения по картам "Мир" повлияют на туризм

"Эрдоган проведет встречу на высоком уровне в пятницу, на которой будет обсуждаться российская платежная система "МИР", — говорится в публикации.

По данным собеседника агентства, в рамках встречи могут также затронуть "соглашение с Россией", введение санкций и общее положение дел в экономике.

Ранее на этой неделе турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" прекратили обслуживать российские карты "МИР", объяснив такое решение антироссийскими санкциями США и Великобритании. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы, обслуживание карт в иностранных банках зависит от позиции самих кредитных организаций.