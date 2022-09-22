СМИ узнали о намерении Эрдогана провести совещание по работе системы "Мир"
Reuters сообщил о намерении Эрдогана обсудить работу платежной системы "Мир" на высоком уровне
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган намерен в пятницу 23 сентября собрать совещание на высоком уровне для обсуждения российской платежной системы "Мир", сообщил Reuters со ссылкой на источник.
"Эрдоган проведет встречу на высоком уровне в пятницу, на которой будет обсуждаться российская платежная система "МИР", — говорится в публикации.
По данным собеседника агентства, в рамках встречи могут также затронуть "соглашение с Россией", введение санкций и общее положение дел в экономике.
Ранее на этой неделе турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" прекратили обслуживать российские карты "МИР", объяснив такое решение антироссийскими санкциями США и Великобритании. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы, обслуживание карт в иностранных банках зависит от позиции самих кредитных организаций.
https://1prime.ru/finance/20220922/838213270.html
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