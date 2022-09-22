МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) работает над новой платформой для бесконтактных платежей с помощью QR-кода, которая в том числе будет доступна для устройств Apple, сообщил генеральный директор НСПК, оператора платежной системы "Мир", Владимир Комлев. В Иране работают над запуском карт "Мир"

"Это платформа QR-платежа. Если пластика нет… то возможна генерация карты в виде QR и оплата айфоном через сканирование – это одна из возможностей, которая, надеюсь, в ближайшее время тоже появится", — сказал он в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России – XXI век".

В целом само использование QR-кода для совершений платежей не ново для российского рынка. Так, например, посредством него можно оплачивать товары и услуги в Системе быстрых платежей.