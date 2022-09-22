МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит вопрос об объемах средств для частичной мобилизации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Песков заявил, что в России нет планов по экономической мобилизации

"Особое внимание уделим исполнению поручения президента по финансированию мероприятий в связи с частичной мобилизаций. Глава государства дал указание принять меры для удовлетворения потребностей наших вооруженных сил и воинских формирований", — сказал Мишустин на совещании с кабмином.

Он добавил, что в процессе финальной доработки проекта бюджета на ближайшие три года "надо учесть все моменты, важные для страны".

"Это ответственная работа, и нужно провести ее максимально оперативно", — подчеркнул премьер.

Мишустин также поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вместе с Минобороны РФ заняться вопросами информирования россиян о частичной мобилизации "с использованием имеющихся информационных ресурсов, в том числе "объясняем.рф", чтобы каждый человек смог получить ответы на волнующие его вопросы".

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.