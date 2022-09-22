МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Минфин России планирует в 2023 году внутренние займы через выпуск государственных ценных бумаг РФ на 1,747 триллиона рублей, сообщается в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказал, почему аукционы по размещению ОФЗ не состоялись

Кроме того, в 2024 году размещение государственных ценных бумаг РФ планируется в объеме 1,938 триллиона рублей, в 2025 году — на 2 триллиона.

"Государственные внутренние заимствования, как и ранее, будут выступать основным источником финансирования дефицита федерального бюджета. В условиях беспрецедентных внешних ограничений внутренний долговой рынок фактически остается единственным источником привлечения заемных средств в значимых объемах", — говорится в документе.