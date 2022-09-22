Минфин спрогнозировал объем дивидендов госкомпаний в бюджете
Минфин ожидает дивидендов госкомпаний в бюджете в 2022 году на 850,1 миллиарда рублей
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Минфин России оценивает доходы бюджета от дивидендов госкомпаний, включая Сбербанк, в 850,1 миллиарда рублей в 2022 году, ждет их на уровне 544,1 миллиарда в следующем году, говорится в проекте бюджета, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, доходы бюджета от дивидендов ожидаются на уровне 845,2 миллиарда рублей в 2024 году и 823,6 миллиарда в 2025 году.