МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Минфин России оценивает доходы бюджета от дивидендов госкомпаний, включая Сбербанк, в 850,1 миллиарда рублей в 2022 году, ждет их на уровне 544,1 миллиарда в следующем году, говорится в проекте бюджета, который имеется в распоряжении РИА Новости. В Минфине поделились ожиданиями относительно дивидендов "Газпрома"

Кроме того, доходы бюджета от дивидендов ожидаются на уровне 845,2 миллиарда рублей в 2024 году и 823,6 миллиарда в 2025 году.

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