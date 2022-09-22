Банк России отметил быстрый рост вкладов россиян в юане
Банк России отметил быстрый рост вкладов россиян в юане при небольшой доле из-за низкой базы
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КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ фиксирует быстрый рост вкладов россиян в юанях, хотя доля пока еще небольшая из-за низкой базы, сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
"Рост точно есть, растут быстро, доля пока маленькая, потому что низкая база", — ответил он на вопрос, видит ли регулятор спрос на вклады в юанях.
https://1prime.ru/finance/20220922/838220477.html
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