КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ фиксирует быстрый рост вкладов россиян в юанях, хотя доля пока еще небольшая из-за низкой базы, сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Банк России спрогнозировал рост потребкредитования в 2022 году

"Рост точно есть, растут быстро, доля пока маленькая, потому что низкая база", — ответил он на вопрос, видит ли регулятор спрос на вклады в юанях.