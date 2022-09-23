АНКАРА, 23 сен — ПРАЙМ. США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы "Мир", пишет в пятницу газета Yeni Şafak. Карты "Мир" продолжат работать в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "МИР". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "МИР" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

"США, которые без колебаний вмешиваются в отношения Анкары и Москвы, угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы "Мир". Турецкие банки разрешили использовать карты с логотипом "Мир" с 2019 года, чтобы облегчить российским туристам совершение покупок во время посещения Турции. Таким образом, туристы могут снимать наличные турецкие лиры в банкоматах Турции и отправляться за покупками. Операции, в которых не используются доллары или евро, осуществляются исключительно в лирах и рублях. Турция, как обычно, лишь соблюдает санкции, введенные ООН", — пишет издание.

Газета отмечает, что позиция Турции в отношении санкций не меняется уже много лет.

"Турция, которая придерживается политики выполнения только санкционных решений, принятых ООН, относится к санкциям США против Ирана так же, как и к санкциям Запада против России", — подчеркивает Yeni Şafak.

Издание отмечает, что три банка (Зираат, Халк и Вакиф), которым отдают предпочтение большинство пользователей карт "Мир", продолжают использовать приложение.