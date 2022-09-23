МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 16 сентября составил 14,664 триллиона рублей после 14,559 триллиона на 9 сентября, сообщил Банк России. Международные резервы России выросли к 16 сентября

Таким образом, денежная база за этот период увеличилась на 105,7 миллиарда рублей, или на 0,7%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.