КАЗАНЬ, 23 сен — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) надеется выплатить оставшиеся 40 миллиардов рублей долга перед Банком России не позднее начала 2023 года, а по итогам следующего года накопит 180-190 миллиардов рублей в фонде страхования вкладов, заявил глава госкорпорации Андрей Мельников. АСВ планирует накопить 190 миллиардов рублей в фонде страхования вкладов

"Мы сейчас ускоренно возвращаем кредит Банка России: вернули уже 800 миллиардов, осталось еще 40 миллиардов рублей. Надеемся, это сделаем до конца года или в начале следующего. И ожидаем, что в нашем оптимистическом прогнозе до конца следующего года в фонде будет накоплено 180-190 миллиардов рублей", — сказал он, выступая на форуме "Банки России — XXI век".

Банк России в 2015-2017 годах предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от ЦБ РФ был получен 23 октября 2017 года. В конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.

Всего в рамках заключенного с ЦБ договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 триллиона рублей АСВ получило 842 миллиарда, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.