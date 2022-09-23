МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. РФ ПРОДОЛЖАЕТ ЗАНИМАТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ ПО РОСТУ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В МИРЕ, ПО ИТОГАМ II КВАРТАЛА ИХ ДОЛЯ ПРЕВЫСИЛА 77% — ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ЦБ
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https://1prime.ru/finance/20220923/838231486.html
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. РФ ПРОДОЛЖАЕТ ЗАНИМАТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ ПО РОСТУ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В МИРЕ, ПО ИТОГАМ II КВАРТАЛА ИХ ДОЛЯ ПРЕВЫСИЛА 77% — ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ЦБ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20220923/838231486.html
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