МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. РФ ПРОДОЛЖАЕТ ЗАНИМАТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ ПО РОСТУ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В МИРЕ, ПО ИТОГАМ II КВАРТАЛА ИХ ДОЛЯ ПРЕВЫСИЛА 77% — ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ЦБ

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