2022-09-23T15:46:55+03:00
2022-09-23T15:52:47+03:00
2022-09-23T15:46:55+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20220923/838231524.html
Более ста иностранных банков подключились к российскому аналогу SWIFT
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СЕГОДНЯ К СИСТЕМЕ ПЕРЕДАЧИ ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ РФ ПОДКЛЮЧЕНО УЖЕ БОЛЕЕ 100 ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ — ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ЦБ ПРАЙМ, 23.09.2022
финансы, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СЕГОДНЯ К СИСТЕМЕ ПЕРЕДАЧИ ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ РФ ПОДКЛЮЧЕНО УЖЕ БОЛЕЕ 100 ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ — ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ЦБ