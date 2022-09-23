КАЗАНЬ, 23 сен — ПРАЙМ. Фракция ЛДПР на следующей неделе планирует внести в Государственную думу законопроект, предполагающий отмену налога для компаний, оказывающих помощь Донбассу и российским военным. Об этом рассказал РИА Новости первый замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. В Госдуму внесли проект о кредитных каникулах для участников спецоперации

"В начале следующей недели ЛДПР внесет законопроект, который освободит от налогов всю помощь, которую оказывают предприниматели нашей страны фронту и народным республикам Донбасса", — заявил он.

Таким образом, средства, направленные российскими предприятиями на поддержку Вооруженных сил и территорий Донбасса, включат в перечень не подлежащих налогообложению.

Ранее сенаторы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации.