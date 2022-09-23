В Госдуму внесут закон об отмене налогов для компаний, помогающих Донбассу
ЛДПР внесет в Госдуму законопроект об отмене налога на затраты бизнеса, помогающего Донбассу
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КАЗАНЬ, 23 сен — ПРАЙМ. Фракция ЛДПР на следующей неделе планирует внести в Государственную думу законопроект, предполагающий отмену налога для компаний, оказывающих помощь Донбассу и российским военным. Об этом рассказал РИА Новости первый замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"В начале следующей недели ЛДПР внесет законопроект, который освободит от налогов всю помощь, которую оказывают предприниматели нашей страны фронту и народным республикам Донбасса", — заявил он.
Таким образом, средства, направленные российскими предприятиями на поддержку Вооруженных сил и территорий Донбасса, включат в перечень не подлежащих налогообложению.
Ранее сенаторы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации.
https://1prime.ru/finance/20220923/838231913.html
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