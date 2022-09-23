МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении в России за четверг вырос на максимальные с начала марта 132,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении Банка России. В Госдуму внесут закон об отмене налогов для компаний, помогающих Донбассу

Согласно данным ЦБ, за четверг, 22 сентября, объем наличных денег в обращении вне Банка России вырос на 132,1 миллиарда рублей. При этом в среду, 21 сентября, объем наличных в обращении пополнился лишь на 14,2 миллиарда рублей.

Рекордный за всю историю дневной скачок роста наличных в обращении в РФ был зафиксирован 25 февраля 2022 года на уровне 1,4 триллиона рублей. Сейчас же наблюдается максимум с 4 марта, когда показатель вырос на 151,5 миллиарда рублей.