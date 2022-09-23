КАЗАНЬ, 23 сен — ПРАЙМ. Россияне заметно активнее стали пользоваться Системой быстрых платежей (СБП) для оплаты товаров и услуг: по итогам августа с начала года число операций выросло в десять раз, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина. ЦБ зафиксировал максимальный с марта рост наличных денег в обращении

"У нас в августе на один карточный межбанковский перевод приходилось два P2P перевода в СБП, то есть уже такой перевес идет в пользу инструмента быстрых платежей. А с начала 2022 года среднее количество C2B операций выросло просто на порядок. Если в январе это количество составляло чуть больше 3,5 миллионов, то в августе это уже 38 миллионов", — сказала она в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России — XXI век".

Система быстрых платежей — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно и в любой день. Комиссии за такие переводы низки или вовсе отсутствуют.

Так, переводы между физлицами на сумму до 100 тысяч рублей в месяц осуществляются бесплатно, а за переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей в месяц комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысяч рублей за перевод. Суточный лимит банков по переводам с банковских счетов не может быть ниже 150 тысяч рублей.