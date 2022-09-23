МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Банк России с 1 октября вводит ряд требований к страхованию заемщиков по кредитным договорам, в частности, информацию об условиях страхования клиент страховщика должен получить в доступной форме — в ключевом информационном документе, говорится в сообщении регулятора. Банк России отметил активное распространение СБП

"Страховое покрытие по полису страхования жизни и здоровья заемщика потребительского кредита и по ипотеке должно будет соответствовать минимальным стандартным требованиям, а информацию об условиях страхования человек получит в доступной форме — в ключевом информационном документе (КИД). Такое указание Банка России вступает в силу с 1 октября 2022 года", — указывается в сообщении ЦБ РФ.

"Сейчас полисы по кредитным продуктам содержат обширный список исключений, характеризуются низким уровнем выплат, а также сложностью процедуры возмещения. Новые правила позволят повысить потребительскую ценность кредитных страховых продуктов — например, существенно сокращены основания для отказа в страховой выплате, установлен максимальный срок для выплаты, равный 30 дням", — уверены в ЦБ.

КИД в простой и понятной форме даст заемщику информацию о страховом покрытии, основаниях для отказа в выплате, сумме возврата премии при досрочном отказе от страхования, и это позволит потребителю принимать обоснованное решение о приобретении полиса, считает регулятор.