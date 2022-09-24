МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Украинские IT-активисты на фоне новостей о возможном отказе ряда дружественных России стран работать с платежной системой "Мир" начали на нее масштабную DDoS-атаку, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли. СМИ: власти Турции обсудили альтернативы карте "Мир"

Цель этих действий — перегрузить систему и вызвать сбой в обслуживании карт. В частности, хакеры генерируют трафик на системы с помощью браузеров или примитивных DDoS-инструментов, чтобы возникли перебои в прохождении платежей и работе терминалов.

В Банке России на запрос издания не ответили, в НСПК от комментариев отказались. В Минцифры заявили, что вопрос находится в компетенции Национального координационного центра по компьютерным инцидентам и Центробанка. В опрошенных банках уточнили, что атаки не прекращаются с начала спецоперации на Украине.

Как сообщил источник в одной из профильных компаний, в нынешней ситуации можно ожидать, что злоумышленникам удастся добиться определенного успеха в DDoS-атаках на систему "Мир", и "риски более чем реальны". Он уточнил, что в этом случае можно ожидать полного отказа эквайринга продолжительностью до нескольких часов.

Генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин отметил, что ранее были зафиксированы случаи успешных DDoS-атак на крупнейшие платежные системы. В 2010 году группировка Anonymous перед Рождеством провела серию атак на системы Visa и MasterCard, напомнил он. По данным СМИ, предыдущая мощная атака на "Мир" была совершена в декабре 2016 года, тогда целью злоумышленников была остановка работы системы.

С начала спецоперации массовым атакам подверглась вся IT-инфраструктура России. Только DDoS-атак в феврале было осуществлено в 4,5 раза больше, чем годом ранее.