МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении в России в пятницу, 23 сентября, второй день продолжил расти повышенными темпами, хотя они и замедлились, следует из статистики ЦБ, проанализированной РИА Новости. Банк России отметил активное распространение СБП

Согласно данным регулятора, объем наличных в обращении в пятницу вырос на 114,2 миллиарда рублей против 132,1 миллиарда рублей днем ранее.

В последний раз подобные темпы роста фиксировались в начале марта текущего года: тогда показатель в среднем рос на 125-315 миллиардов рублей в день. Рекордный за всю историю дневной скачок роста наличных в обращении в РФ был зафиксирован 25 февраля 2022 года — на уровне 1,4 триллиона рублей.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий объяснил нынешний рост повышенным оттоком средств населения из банков. По его словам, банки отреагировали на отток средств населения резким сокращением структурного профицита ликвидности за счет привлечения обеспеченных кредитов ЦБ.

Согласно данным ЦБ, на 26 сентября структурный профицит ликвидности банковского сектора составлял 1,6 триллиона рублей против 2,8 триллиона рублей на 19 сентября — за неделю сокращение составило 1,2 триллиона рублей. Это стало минимальным уровнем с 15 июня, при этом близкие к текущим значения фиксировались 2 августа.