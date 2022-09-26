МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Управляющий центрального банка Греции Яннис Стурнарас заявил в понедельник, что Европейскому центральному банку следует придерживаться принципов постепенности и гибкости в нормализации денежно-кредитной политики, чтобы вернуть ключевую ставку до нейтрального уровня. В ЕЦБ сообщили о распространении инфляции по еврозоне

"По моему мнению, ЕЦБ должен придерживаться базовых принципов постепенности и гибкости, так как проблема, с которой он столкнулся, отличается от той, с которой столкнулась ФРС в США", — сказал он на экономической конференции в Афинах.

Стурнарас, который также является членом Управляющего совета ЕЦБ, сказал, что возврат к нейтральным ставкам, которые не стимулируют, но и не сдерживают экономику, не сможет справиться с инфляцией в одиночку, так как ее рост был вызван проблемами предложения, а не спроса.

"Инфляция в Европе сейчас наблюдается со стороны предложения, а не спроса. В значительной степени это обусловлено импортом газа из России", — сказал он.

Это означает, что проблему нельзя решить только при помощи нормализации денежно-кредитной политики, так как придется дополнительно использовать меры энергетической и налогово-бюджетной политики на европейском уровне.

По его словам, экономика Греции выигрывает от сильного восстановления туризма ввиду накопленного спроса, и рост ВВП страны в этом году составит 6,0%, что больше первоначального прогноза, а также почти в два раза выше чем рост в еврозоне, который составит 3,1%.

Ожидается, что в следующем году рост ВВП Греции составит 2,8% против 0,9% в еврозоне согласно базовому сценарию и против —0,9% согласно негативному сценарию, добавил Стурнарас.