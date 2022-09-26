Украина попросит ЕС продлить льготный режим для экспорта
Депутаты Верховной рады попросят ЕС продлить льготный режим для украинского экспорта до 2027 года
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Европейский союз окончательно стал главным торговым партнером Украины, поэтому необходимо продлить льготный режим для украинского экспорта до 2027 года, заявила депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Роксолана Пидласа.
"Экспорт Украины вырос на 6% по сравнению с январем-августом 2021 года. В целом экспорт в ЕС составил 17,8 миллиарда долларов", — приводит ее слова Telegram-канал партии.
По словам депутата, рост объема торговли произошел благодаря мерам экстренной поддержки со стороны Евросоюза, в том числе отмене пошлин для украинской промышленной продукции, приостановке действия антидемпинговых пошлин на украинскую сталь и тарифных квот.
Также Пидласа отметила, что благодаря технической интеграции электросетей в августе электроэнергия стала седьмым крупнейшим товаром, экспортируемым в Европу.
Депутаты на фоне "эффекта от либерализации торговли" планируют предложить Раде обратиться в Европейский парламент и Совет Европейского союза с просьбой продлить до конца 2027 года действие льготного режима для украинского экспорта, подчеркнула она.
https://1prime.ru/finance/20220926/838251438.html
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