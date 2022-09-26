МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Европейский союз окончательно стал главным торговым партнером Украины, поэтому необходимо продлить льготный режим для украинского экспорта до 2027 года, заявила депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Роксолана Пидласа. В "Газпроме" назвали объем подачи газа через Украину на 26 сентября

"Экспорт Украины вырос на 6% по сравнению с январем-августом 2021 года. В целом экспорт в ЕС составил 17,8 миллиарда долларов", — приводит ее слова Telegram-канал партии.

По словам депутата, рост объема торговли произошел благодаря мерам экстренной поддержки со стороны Евросоюза, в том числе отмене пошлин для украинской промышленной продукции, приостановке действия антидемпинговых пошлин на украинскую сталь и тарифных квот.

Также Пидласа отметила, что благодаря технической интеграции электросетей в августе электроэнергия стала седьмым крупнейшим товаром, экспортируемым в Европу.

Депутаты на фоне "эффекта от либерализации торговли" планируют предложить Раде обратиться в Европейский парламент и Совет Европейского союза с просьбой продлить до конца 2027 года действие льготного режима для украинского экспорта, подчеркнула она.