МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Бывший заместитель управляющего Банка Англии Чарли Бин заявил во вторник о том, что после потрясений, наблюдавшихся на рынке на этой неделе, он бы посоветовал центральному банку созвать чрезвычайное заседание. Трейдеры сравнили торговлю на бирже с игрой в казино

Бин также добавил, что урок чрезвычайных интервенций состоит в том, что необходимо действовать быстро и масштабно.

"В этом случае, если бы я по-прежнему был заместителем управляющего банка, я бы определенно сказал управляющему, что это как раз один из тех случаев, когда имеет смысл (созвать заседание — ред.)", — сказал он в интервью ВВС.

"Здесь важно то, что, если вы созываете заседание, вы должны предпринять существенные шаги", — добавил он.