Белоруссия досрочно выкупит евробонды по цене 30% от номинала и заменит их внутренними бумагами
МИНСК, 28 сен — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии поручило минфину страны принять меры для досрочного выкупа еврооблигаций по цене 30% от номинальной стоимости и замены долга по евробондам на долг по внутренним бумагам республики, говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале страны постановлении Совета министров и Нацбанка.
Ранее власти Белоруссии заявили, что из-за западных санкций столкнулись с невозможностью гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики. В этой связи было решено, что исполнение долговых обязательств будет осуществляться в белорусских рублях. В правительстве также заявили, что предусматриваются и другие формы расчетов.
"Министерству финансов осуществлять с согласия держателей государственных ценных бумаг, размещенных на внешних финансовых рынках <…> замену долговых обязательств по еврооблигациям на долговые обязательства по государственным ценным бумагам, размещенным на внутреннем финансовом рынке. Замена долговых обязательств считается состоявшейся при условии аннулирования еврооблигаций", — говорится в документе.
Постановлением также поручено осуществить "досрочный выкуп еврооблигаций по цене 30% от номинальной стоимости еврооблигаций в целях их последующего аннулирования". Досрочный выкуп осуществляется на сумму, не превышающую объем еврооблигаций, приходящихся к погашению до 2023 года включительно.
Предусмотрено исполнение обязательств по еврооблигациям в белорусских рублях.
Кроме того, минфину поручено осуществить эмиссию государственных облигаций, номинированных в долларах США. Объем эмиссии будет определен министерством самостоятельно исходя из предполагаемых объемов замены долговых обязательств.
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