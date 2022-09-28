МИНСК, 28 сен — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии поручило минфину страны принять меры для досрочного выкупа еврооблигаций по цене 30% от номинальной стоимости и замены долга по евробондам на долг по внутренним бумагам республики, говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале страны постановлении Совета министров и Нацбанка. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2029 году

Ранее власти Белоруссии заявили, что из-за западных санкций столкнулись с невозможностью гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики. В этой связи было решено, что исполнение долговых обязательств будет осуществляться в белорусских рублях. В правительстве также заявили, что предусматриваются и другие формы расчетов.

"Министерству финансов осуществлять с согласия держателей государственных ценных бумаг, размещенных на внешних финансовых рынках <…> замену долговых обязательств по еврооблигациям на долговые обязательства по государственным ценным бумагам, размещенным на внутреннем финансовом рынке. Замена долговых обязательств считается состоявшейся при условии аннулирования еврооблигаций", — говорится в документе.

Постановлением также поручено осуществить "досрочный выкуп еврооблигаций по цене 30% от номинальной стоимости еврооблигаций в целях их последующего аннулирования". Досрочный выкуп осуществляется на сумму, не превышающую объем еврооблигаций, приходящихся к погашению до 2023 года включительно. Белоруссия совместно с компанией из Татарстана создаст свой технопарк

Предусмотрено исполнение обязательств по еврооблигациям в белорусских рублях.

Кроме того, минфину поручено осуществить эмиссию государственных облигаций, номинированных в долларах США. Объем эмиссии будет определен министерством самостоятельно исходя из предполагаемых объемов замены долговых обязательств.