МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российским туристам при поездках в Турцию лучше всего брать с собой наличные деньги в связи с сообщениями о возможном отключении в стране карт "Мир", заявил РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов. Турецкие банки ждут уведомления о прекращении работы системы "Мир"

"Я рекомендую россиянам брать с собой наличные деньги на сумму до 10 тысяч долларов или ее эквивалент, который не потребует дополнительной декларации. Важно помнить, что на границе считается вся имеющаяся с собой сумма денег, включая рубли. Поэтому важно, чтобы общая сумма списывалась в этот лимит", — сказал эксперт.

Достов напомнил, что сумма более десяти тысяч долларов требует прохождения механизма декларации. Если этого не сделать, у туриста могут возникать проблемы, подчеркнул аналитик.

Ранее агентство Bloomberg, сославшись на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков — пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы".