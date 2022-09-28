МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россия, несмотря на политизацию вопроса оплаты туристических услуг, продолжит продвигать систему "Мир" за рубежом, заявила на встрече министров туризма стран G20 в Индонезии глава Ростуризма Зарина Догузова. Турецкие банки ждут уведомления о прекращении работы системы "Мир"

"Несмотря на то, что туризм является стратегической отраслью экономики практически всех стран G20, вопрос оплаты туристических услуг также политизируется, что, на наш взгляд, противоречит здравому смыслу. К примеру, Евросоюз в большинстве случаев продолжает принимать российских туристов, но при этом не разрешает оплату картами "Мир" в условиях ухода с российского рынка Visa и Mastercard. То есть турист приехал, но заплатить за услуги не может. Не очень понятно, в чем такой смысл действий, коллеги", — сказала Догузова.

"Конечно, мы здесь видим давление ряда стран. Несмотря на это, Россия продолжит последовательно продвигать свою платежную систему "Мир" и открыта к сотрудничеству со всеми странами, кто готов развивать туризм", — добавила она.

В средине сентября был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. При этом Банк России ранее сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом. Кроме того, системы Visa и Mastercard в марте приостановили работу в РФ — их карты, выпущенные банками РФ, работают в России как обычно, но трансграничные операции и покупки в зарубежных интернет-магазинах недоступны. В Турции рассказали о последствиях из-за отмены использования системы "Мир"

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". При этом представитель Ziraat Bank заявил РИА Новости, что в банке не получали уведомлений о прекращении использования системы "Мир", об отсутствии уведомлений от властей по этой теме агентству заявляли и представители Halkbank и VakıfBank.

Ранее два других турецких банка — "Ишбанк" и "Денизбанк" — подтвердили, что прекратили обслуживать карты системы "Мир". Приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах и Народный банк Казахстана (крупнейший банк страны), однако в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг. Кроме того, в посольстве РФ в Ханое на минувшей неделе подтверждали, что один из двух вьетнамских банков, работавших с картами "Мир" — BIDV — прекратил обслуживание этих карт.