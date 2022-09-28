Глава Ростуризма заявила, что Россия продолжит продвигать систему "Мир" для оплаты услуг за рубежом
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россия, несмотря на политизацию вопроса оплаты туристических услуг, продолжит продвигать систему "Мир" за рубежом, заявила на встрече министров туризма стран G20 в Индонезии глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Несмотря на то, что туризм является стратегической отраслью экономики практически всех стран G20, вопрос оплаты туристических услуг также политизируется, что, на наш взгляд, противоречит здравому смыслу. К примеру, Евросоюз в большинстве случаев продолжает принимать российских туристов, но при этом не разрешает оплату картами "Мир" в условиях ухода с российского рынка Visa и Mastercard. То есть турист приехал, но заплатить за услуги не может. Не очень понятно, в чем такой смысл действий, коллеги", — сказала Догузова.
"Конечно, мы здесь видим давление ряда стран. Несмотря на это, Россия продолжит последовательно продвигать свою платежную систему "Мир" и открыта к сотрудничеству со всеми странами, кто готов развивать туризм", — добавила она.
В средине сентября был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. При этом Банк России ранее сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом. Кроме того, системы Visa и Mastercard в марте приостановили работу в РФ — их карты, выпущенные банками РФ, работают в России как обычно, но трансграничные операции и покупки в зарубежных интернет-магазинах недоступны.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". При этом представитель Ziraat Bank заявил РИА Новости, что в банке не получали уведомлений о прекращении использования системы "Мир", об отсутствии уведомлений от властей по этой теме агентству заявляли и представители Halkbank и VakıfBank.
Ранее два других турецких банка — "Ишбанк" и "Денизбанк" — подтвердили, что прекратили обслуживать карты системы "Мир". Приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах и Народный банк Казахстана (крупнейший банк страны), однако в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг. Кроме того, в посольстве РФ в Ханое на минувшей неделе подтверждали, что один из двух вьетнамских банков, работавших с картами "Мир" — BIDV — прекратил обслуживание этих карт.
https://1prime.ru/finance/20220928/838280496.html