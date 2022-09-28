МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Зафиксированный на прошлой неделе скачок объема наличных в обращении в России произошел в основном из-за подготовки банками касс и банкоматов к потенциальному спросу со стороны населения, а не в результате снятия россиянами денег, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин журналистам в кулуарах форума "Казначейство 2022". Центробанк сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке

Объем наличных денег в обращении в России на прошлой неделе резко вырос: в среду показатель увеличился на 14,2 миллиарда рублей, в четверг — на 132,1 миллиарда, в пятницу — на 114,2 миллиарда. В понедельник темпы роста сократались до 3,7 миллиарда рублей. Однако уже во вторник показатель вновь вырос — до 80,8 миллиарда рублей.

"Мы исходим из того, что значительная часть этого — так скажем, это не столько снятие наличными из банков, сколько подкрепление касс и банкоматов банков для того, чтобы обеспечить потенциальный повышенный спрос. В понедельник мы видим, что в понедельник цифра была околонулевая", — прокомментировал он вопрос о характере роста объема наличных в обращении.