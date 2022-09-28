МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. ДОМ.РФ успешно завершил размещение первого выпуска ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ), обеспеченного ипотечным портфелем Совкомбанка. Объем дебютного выпуска составил 2,3 млрд рублей, ставка купона по итогам размещения установлена на уровне 8,20% годовых

Эмитентом размещения выступила дочерняя структура ДОМ.РФ — ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент".

Совкомбанк входит в первую десятку банков по размеру ипотечных активов с объемом портфеля 175 млрд руб. Объём выдач ипотечных кредитов за 8 месяцев 2022 года составил 44 млрд руб.

Этот выпуск стал 44-м в рамках программы стандартизированных ИЦБ ДОМ.РФ с 2016 года. Общий объем размещений приблизился к 1,5 трлн рублей. Доля ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ составляет 95% рынка облигаций с ипотечным покрытием.

Первый заместитель Председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский:

"Перед Совкомбанком при реализации пилотного выпуска ипотечных облигаций с ДОМ.РФ стояла задача создать масштабируемый механизм для оперативной секьюритизации портфеля ипотеки. Это необходимый шаг для дальнейшего динамичного развития ипотечного бизнеса. Выпуск реализован полностью на электронных закладных, что отвечает тренду на цифровизацию и высоким компетенциям команды Совкомбанка в этой сфере", — прокомментировал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

В свою очередь заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артём Федорко отметил, что с момента своего запуска в 2016 году рынок ипотечных облигаций ДОМ.РФ ежегодно растет примерно на 60%. "Это отражает усиливающуюся роль секьюритизации для фондирования и управления рисками ипотечного портфеля всего банковского сектора. Совкомбанк, один из крупнейших банков в России, присоединяется к лидерам ипотечного рынка и становится уже 12-м банком, участвующим в выпуске ИЦБ ДОМ.РФ", — добавил он.