Средства ФНБ для покрытия дефицита бюджета потребуются в декабре
Силуанов заявил, что средства ФНБ для покрытия дефицита бюджета в 2022 году потребуются в декабре
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минфин пока не задействовал средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета в текущем году, поскольку ликвидности в бюджетной системе достаточно, но в декабре эти деньги понадобятся, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы пока еще не задействуем ФНБ, у нас ликвидности хватает, но в декабре потребуется", — сказал Силуанов журналистам.
Правительство РФ в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. Согласно представленным в парламенте документам, дефицит бюджета РФ в текущем году ожидается на уровне 1,3 триллиона рублей. При этом по состоянию на 1 сентября бюджет исполнялся с профицитом в 137 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/finance/20220928/838287229.html
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