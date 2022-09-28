МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минфин пока не задействовал средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета в текущем году, поскольку ликвидности в бюджетной системе достаточно, но в декабре эти деньги понадобятся, заявил министр финансов Антон Силуанов. Эксперт заявила, что Минфин вряд ли будет покупать валюту для ФНБ

"Мы пока еще не задействуем ФНБ, у нас ликвидности хватает, но в декабре потребуется", — сказал Силуанов журналистам.

Правительство РФ в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. Согласно представленным в парламенте документам, дефицит бюджета РФ в текущем году ожидается на уровне 1,3 триллиона рублей. При этом по состоянию на 1 сентября бюджет исполнялся с профицитом в 137 миллиардов рублей.