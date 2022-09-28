МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в июле 2022 года снизились на 3,2% в годовом выражении, как и в июне, свидетельствуют данные Росстата. Минэкономразвития ожидает рост тарифов ЖКХ в 2024 году на шесть процентов

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Снижение заработных плат в реальном выражении фиксируется четвертый месяц подряд, в апреле текущего года они снизились на 7,2%, в мае — на 6,1%, в июне и июле — на 3,2%.

За январь-июль реальные заработные платы уменьшились на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в июле по сравнению с июнем — снизились на 6,5%.

При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2022 года составила 62,2 тысячи рублей и по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года выросла на 11,4%. В январе-июле зарплаты в номинальном выражении выросли на 12,6% год к году.

Базовый вариант прогноза Минэкономразвития предполагает, что реальные заработные платы в России в текущем году снизятся на 2%, в 2023-2025 года прогнозируется их рост — на 2,6%, 2,9% и 2,8% соответственно.