МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. В интернете появились фейковые ресурсы, где россиянам обещают выплаты в связи с мобилизацией, сообщил "Известиям" руководитель отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Константин Мельников. Юрист объяснила, как мошенники обманывают подлежащих частичной мобилизации

На одном из таких сайтов сказано, что каждый россиянин может принять участие в программе "ZaНаших", которая связана с проведением спецоперации на Украине, и получить помощь в размере 6,5 тысячи рублей.

Предлагается выбрать банк, куда якобы перечислят деньги. На сайте приведены логотипы нескольких крупных российских кредитных организаций. Для подачи заявки на получение "выплаты" требуется ввести платежные и персональные данные, в том числе фамилию, имя и отчество, номер телефона, номер карты, логин и пароль для входа в онлайн-банк, секретное слово.

Мельников предупредил, что когда эти данные попадут злоумышленнику, никакую социальную выплату не начислят, и может последовать несанкционированное списание денег с карты.

Эксперт добавил, что россияне, доверившиеся таким мошенникам, рискуют потерять доступ к личному кабинету, кроме того, они могут собирать персональные данные для будущих прозвонов от имени служб безопасности банков.