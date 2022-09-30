МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Клиенты российских банков для защиты от мошенников смогут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции и отдельные услуги, в том числе на онлайн-кредитование, соответствующее указание Банка России вступит в силу с 1 октября. Сбербанк сообщил о случаях телефонного мошенничества в отношении компаний

Устанавливать запрет на дистанционные каналы можно будет в отношении отдельных услуг, например, переводов, онлайн-кредитования, или на все операции. Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту нужно обратиться в свой банк. Отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций клиент банка может в любое время без ограничений, услуга бесплатная.

Ряд банков сообщили РИА Новости, что уже реализовали возможность для своих клиентов ограничивать либо все операции, обозначенные ЦБ, либо часть из них. Так, в Новикомбанке заявили, что и ранее предоставляли клиентам возможность ограничивать лимиты по онлайн-операциям и саму возможность подключения к дистанционному банковскому обслуживанию.

"Клиенты ПСБ уже сейчас имеют возможность устанавливать ограничения на проведение любых онлайн-операций, в том числе запрет на онлайн-кредитование", — сообщили в Промсвязьбанке. Кроме того, в мобильном и интернет-банке клиенты ПСБ могут самостоятельно установить ежедневные или ежемесячные лимиты на расходование средств по транзакциям по счетам и картам.

Клиенты банка РНКБ могут установить в мобильном приложении лимиты на ряд операций, в том числе снятие наличных, бесконтактную оплату, онлайн-платежи. Запрет на онлайн-кредитование можно запросить в чате мобильного приложения или в офисе банка.

ВТБ в начале этого года запустил проект по защите клиентов от мошенников в дистанционных каналах. На первом этапе пользователям "ВТБ Онлайн" стали доступны лимиты на операции внутри приложения, в том числе – денежные переводы, а также возможность скрыть информацию об остатках по счетам, вкладам и кредитам на главной странице. "Мы активно развиваем свой проект, в том числе – в рамках ограничений на дистанционное кредитование", — рассказал глава департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В МТС-банке рассказали, что работают над внедрением решения по защите клиентов от мошенников, которое позволит клиенту самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции в мобильном и интернет-банке. "Абсолют-банк" реализует возможность установки запрета на онлайн-операции к 1 октября. А в Росбанке заверили, что у них максимально защищенные средства валидации согласия клиента, а также многоступенчатая система контроля при выдаче кредита.