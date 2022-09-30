МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли сказала в четверг, что, по ее мнению, для того, чтобы взять инфляцию под контроль, ставки придется поднять до диапазона 4.5%-5% и удерживать их на этом уровне до конца 2023 года. При этом она выразила готовность поддержать и более существенное повышение ставок, если инфляция не будет замедляться в соответствии с ожиданиями. Банк Мексики повысил ключевую ставку до 9,25 процента

Беседуя с журналистами после мероприятия в Университете штата Айдахо в Бойсе, Дейли сказала, что ее "вполне устраивают" опубликованные на прошлой неделе прогнозы, показывающие, что большинство руководителей Федеральной резервной системы США ожидают повышения ключевой ставки до 4%-4,5% в этом году и до 4,5%-5% в следующем.

"Чтобы получить явные и убедительные доказательства того, что инфляция возвращается к 2%, политика должна будет какое-то время оставаться сдерживающей, — пояснила она. — На мой взгляд, это как минимум до конца следующего года".

На прошлой неделе ФРС третий раз подряд подняла ставку на 75 базисных пунктов, до диапазона 3%-3,25%.

Отвечая на вопрос о том, поддержит ли она приостановку повышения процентных ставок в случае турбулентности на мировых рынках, Дейли отметила, что состояние финансовых рынков — лишь один из факторов.

"Я внимательно слежу за тем, не произошло ли более существенного ужесточения условий финансирования, чем повышение ставки по федеральным фондам, или более существенного, чем прогнозировалось, — сказала она. — Потому что люди теперь осознают, что ужесточение происходит повсеместно, и финансовые рынки действительно на это реагируют".

"Если такое случится, тогда замедление темпа повышения, но при этом продолжение движения к нужному конечному уровню было бы уместным", — резюмировала Дейли.

"Если показатели инфляции будут оставаться очень высокими и мы не будем наблюдать ослабления инфляции и будем наблюдать лишь скромное ослабление на рынках труда, тогда это будет говорить о том, что в экономике все еще остается огромный импульс к росту, — продолжила он. — Тогда нам придется продолжать поднимать ставку, потому что мы поймем, что конечная ставка не так близка, как предполагалось".