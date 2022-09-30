Центробанк обновил сценарии стресс-тестирования НПФ с 30 сентября
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Банк России с 30 сентября обновил сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), адаптировав их к ситуации на рынке, говорится в сообщении регулятора.
"Они адаптированы к текущей рыночной ситуации. Основные изменения касаются динамики фондовых индексов, доходности российских и зарубежных государственных облигаций, спреда доходности корпоративных облигаций, ставок денежного рынка", — сообщил ЦБ.
В обновленных сценариях, в частности, исключена вариативность использования значений основных показателей в зависимости от того, какими регуляторными послаблениями воспользовался фонд.
https://1prime.ru/finance/20220930/838309007.html
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