МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Банк России с 30 сентября обновил сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), адаптировав их к ситуации на рынке, говорится в сообщении регулятора. Центробанк продлил на полгода ограничения на вывод денег за рубеж

"Они адаптированы к текущей рыночной ситуации. Основные изменения касаются динамики фондовых индексов, доходности российских и зарубежных государственных облигаций, спреда доходности корпоративных облигаций, ставок денежного рынка", — сообщил ЦБ.

В обновленных сценариях, в частности, исключена вариативность использования значений основных показателей в зависимости от того, какими регуляторными послаблениями воспользовался фонд.