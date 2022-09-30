Лукашенко встречается с главой ВЭБ в Минске, сообщило СМИ
СМИ: Лукашенко встречается с главой ВЭБ Шуваловым в Минске
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МИНСК, 30 сен — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с главой российской госкорпорации ВЭБ Игорем Шуваловым в пятницу. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".
"У президента сегодня еще одна встреча. В эти минуты в кабинете Первого председатель госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов", — сказано в сообщении.
https://1prime.ru/finance/20220930/838310960.html
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