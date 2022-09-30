МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Вывод денежных средств за рубеж по подозрительным основаниям в условиях санкционных ограничений, нарушения логистики внешнеторговых платежей и поставок товаров сложился на минимальном за весь период мониторинга уровне — 12 миллиардов рублей, снизившись почти на 40% по сравнению с первым полугодием 2021 года, сообщили в Центробанке.
При этом объем незаконного обналичивания денежных средств в банковском секторе РФ в первом полугодии 2022 года составил 34 миллиарда рублей, увеличившись на 10% относительно аналогичного периода прошлого года, отметил регулятор.
https://1prime.ru/finance/20220930/838312458.html
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