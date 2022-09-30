МИНСК, 30 сен — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствует более активное участие в работе в его стране госкорпорации РФ ВЭБ, передает его слова агентство Белта. Лукашенко встречается с главой ВЭБ в Минске, сообщило СМИ

Белорусский лидер в пятницу встретился с главой ВЭБа Игорем Шуваловым. По словам Лукашенко, корпорация может участвовать в реализации белорусско-российских проектов, в том числе в импортозамещении. "Мы окончательно договорились по этим вопросам, в том числе и по ставкам финансирования. Словом, мы приветствуем ваше более активное участие в работе в Беларуси. Одно условие — чтобы работали по правилам, определенным в банковской сфере, по законам, которые у нас в Беларуси", — сказал он.

При этом глава республики подчеркнул, что Шувалов — не только давний партнер и друг Белоруссии, но и руководитель крупного российского банка, который активно развивается, несмотря на все проблемы, "которые создают партнеры по ту сторону". "Вы принимаете участие в финансировании наших предприятий, инвестиционных проектов, прежде всего, БелАЭС", — отметил Лукашенко.

Корпорация ВЭБ планирует открыть в Белоруссии свое представительство. Лукашенко заверил, что белорусская сторона окажет в этом всяческое содействие. "Пожалуйста, исполним любые пожелания", — сказал он.

В свою очередь глава ВЭБа заявил, что корпорация хотела бы предложить Белоруссии обновленную повестку сотрудничества по совместным экспортным проектам, посмотреть на те перспективы, которые открываются. "С одной стороны, мы действительно пережили после 24 февраля множество санкций. К некоторым адаптировались. Некоторые возникнут в будущем. Беспрецедентное санкционное давление и на Беларусь, и на Россию, но тем сильнее должна быть наша кооперация и дружба", — считает Шувалов.

Он также попросил президента Белоруссии о поддержке по определенным проектам, которые будут "приводить к построению технологического суверенитета или новых технологических предприятий по импортозамещению".