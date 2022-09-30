МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российские банки в августе выдали максимальное с марта число ипотечных кредитов — 121,868 тысячи ссуд, в марте их количество составило 162,763 тысячи ссуд, объем предоставленных ипотечных ссуд за месяц также достиг максимума с марта — 457,702 миллиарда рублей, следует из данных ЦБ РФ. Сбербанк начал принимать заявки на кредитные каникулы от военнослужащих

Портфель ипотечного кредитования по итогам августа увеличился на 0,88% — до 12,787 триллиона рублей.

В то же время просроченная задолженность россиян по жилищным кредитам после периода сокращения подросла по итогам месяца на 1,75% — до 55,965 миллиарда рублей, это стало максимумом с июня 2022 года.

При этом, срок ипотечного кредитования в России в августе снова обновил исторический максимум: он увеличился почти на три месяца — до 23 лет и одного месяца.

Ставка по рублевой ипотеке в августе не изменилась, оставшись на уровне 6,67%, как и месяцем ранее.