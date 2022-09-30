ТОКИО, 30 сен — ПРАЙМ. На прошлой неделе Япония потратила рекордные 2,8 трлн иен (19,7 млрд долларов) на интервенцию на валютном рынке, чтобы поддержать иену, израсходовав почти 15% от всех ресурсов, выделенных на интервенции. На это указывает отчет Министерства финансов, опубликованный в пятницу. Банк Японии призвал внимательно следить за колебаниями иены

Брокеры на денежном рынке Токио ожидали, что эта сумма, израсходованная на продажу доллара и покупку иены, которая состоялась впервые за 24 года, составит 3,6 трлн иен.

Считается, что эта сумма, указывающая на общие расходы на валютные интервенции с 30 августа до 28 сентября, была полностью использована на интервенцию 22 сентября. Она превосходит другой рекорд, установленный интервенцией по продаже доллара и покупке иены в 1998 году, когда она составила 2,62 трлн иен. В ноябре министерство опубликует данные, подтверждающие эти расходы.

"Это была сильная интервенция, если она состоялась в один день, что указывает на решительность властей защитить иену", — говорит Даисаку Уэно, главный валютный стратег-аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

"Однако эффективность дальнейших интервенций будет снижаться, пока Япония проводит их в одиночку", — добавляет он.

Эта интервенция, проведенная после того, как иена упала до самого низкого уровня за 24 года против доллара, спровоцировала резкий отскок иены с этого минимума, хотя с тех пор валюта вновь опустилась, до уровня в районе 144,25.Недавнее резкое и одностороннее падение иены повышает неопределенность, затрудняя составление бизнес-планов компаниями. Таким образом это нежелательно и плохо для экономики", — заявил Харухико Курода, управляющий Банка Японии, на заседании кабинета министров в пятницу.

Резервы Японии составляют около 1,3 трлн долларов, это второй самый высокий уровень после Китая, из которых 135,5 млрд находились на депозитах зарубежных центральных банков и Банка международных расчетов. На это указывают данные по валютным резервам, опубликованные 7 сентября. Эти депозиты вполне могут быть использованы для дальнейших интервенций по продаже доллара и покупке иены.

"Даже если вновь придется прибегнуть к интервенции, Японии, возможно, не придется продавать казначейский облигации США, а вместо этого она пока будет использовать эти депозиты", — говорит Идзуру Като, главный экономист Totan Research.

Если ресурсы на депозитах будут истощены, Японии придется использовать ценные бумаги, объем которых составляет 1,04 трлн долларов.

Из основных типов иностранных активов, которыми владеет Япония, депозиты и ценные бумаги — наиболее ликвидные ресурсы, которые могут быть быстро переведены наличность.

Другие активы включают золото, резервы Международного валютного фонда (МВФ) и специальные права заимствований МВФ, хотя обеспечение долларов из этих активов потребует время, говорят аналитики.