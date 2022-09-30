МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме исполнил обязательства в рублях по выплатам по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2030 году, говорится в сообщении министерства. Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 150 миллиардов рублей

Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по выпуску в сумме 18,3 миллиарда рублей (эквивалент 319,3 миллиона долларов).

"Таким образом, обязательства по погашению части основного долга по государственным ценным бумагам Российской Федерации и их обслуживанию исполнены Минфином России в полном объеме", — отмечает министерство.

Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.

Выпуск Россия-30 на 21,2 миллиарда долларов Минфин разместил в 2000 году в рамках реструктуризации обязательств Внешэкономбанка по советским долгам. Условия выпуска предусматривают погашение номинала амортизационными частями, а в обращении остаются бумаги на 1,15 миллиарда долларов.