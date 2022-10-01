МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Российские банки с 1 октября обязаны раскрывать клиентам информацию о минимальной гарантированной ставке по вкладам, эту информацию кредитные организации должны будут размещать на своих сайтах, местах оказания услуг и на первой странице договора, где ставка будет выделена рамкой и хорошо читаемым шрифтом, сообщил Банк России. Водителям, льготникам и всем остальным: что ждет россиян с 1 октября

"С 1 октября 2022 года банки обязаны раскрывать минимальную гарантированную ставку по вкладам. Банки должны указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора вклада, а также на своих сайтах и в любых точках оказания услуг. В договоре она будет размещена в рамке и набрана хорошо читаемым шрифтом. Оформить вклад онлайн будет можно также только после ознакомления человека с этой ставкой", — говорится в сообщении регулятора.

Гарантированная ставка определяет, на какой доход точно сможет рассчитывать клиент, если до конца срока действия вклада не будет снимать с него деньги, вне зависимости от каких-либо других условий. В регуляторе отмечали, что вместе с таблицей основных условий вклада это поможет потребителям правильно оценить маркетинговые предложения разных банков и упростит людям выбор.

В таблице должны быть указаны вид вклада, его сумма и валюта, процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег.

Закон, который дает Банку России право определять порядок расчета минимальной гарантированной ставки по вкладу, заработал с 3 июля 2022 года. ЦБ дал участникам рынка три месяца для доработки IT-систем в соответствии с новым регулированием. В аналогичной форме банки уже несколько лет раскрывают полную стоимость кредита.