МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 1 октября обязал банки проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты. Водителям, льготникам и всем остальным: что ждет россиян с 1 октября

Данное требование регулятор ввел для дополнительной защиты клиентов от кибермошенников.

Так, кредитные организации должны проверять электронный адрес почты клиента, на который отправляют уведомления и справки об операциях. Если операция осуществляется через мобильное приложение, банки запросят подтверждение номера телефона клиента.

По данным Банка России, кибермошенники за полгода похитили у клиентов банков 6,1 миллиарда рублей. В прошлом году объем хищений составил 13,6 миллиарда рублей — на 33,8% больше, чем в 2020 году.

ЦБ участвует в подготовке ряда инициатив для борьбы с мошенниками, одна из которых — законопроект об информационном обмене с МВД – находится на рассмотрении Госдумы.

Кроме того, ЦБ предлагает обязать кредитные организации, которые перевели деньги клиента на мошеннический счет, в течение 30 дней возвращать пострадавшему средства, а также приостанавливать для владельцев сомнительных счетов доступ к банковским картам и интернет-банкингу.