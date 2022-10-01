МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Российские банки с 1 октября ограничены во времени, в течение которого ряд их сервисов могут быть недоступны. В субботу соответствующее положение Банка России вступило в силу. Водителям, льготникам и всем остальным: что ждет россиян с 1 октября

Согласно документу регулятора, процессы, обеспечивающие открытие счетов и вкладов, осуществление переводов и кассовых операций у крупных банков (активы 500 и более миллиардов рублей) могут быть недоступны не более двух часов.

У банков с универсальной лицензией и активами менее 500 миллиардов рублей, а также игроков с базовой лицензией дедлайн на устранение сбоя в процессе открытия вкладов, осуществление переводов и кассовых операций составляет четыре и шесть часов соответственно. При этом неполадки в процессе открытия счетов и кассовых операций там тоже могут длиться не более двух часов.

Не более двух часов дается на устранение во всех видах банков сбоя в онлайн-сервисах дистанционного обслуживания. Такой же допустимый порог простоя регулятор определил им и для технологического процесса осуществления идентификации по биометрии.

Сбой в работе по размещению и обновлению биометрических данных в единой биометрической системе в банках также не должен длиться дольше двух часов. Вместе с тем ранее ЦБ предлагал крупным банкам с активами более 500 миллиардов рублей дать на устранение неполадок не больше 30 минут.

Самый большой порог простоя для всех видов банков определен для технологического процесса, обеспечивающего операции на финансовых рынках – сутки.