МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Клиенты российских банков для защиты от мошенников теперь могут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции и отдельные услуги, в том числе на онлайн-кредитование, соответствующее указание Банка России вступило в силу с 1 октября. В ЦБ раскрыли популярные схемы мошенников по обману пенсионеров

Устанавливать запрет на дистанционные каналы можно будет в отношении отдельных услуг, например, переводов, онлайн-кредитования, или на все операции. Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту нужно обратиться в свой банк. Отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций клиент банка может в любое время без ограничений, услуга бесплатная.

Ряд банков сообщали РИА Новости, что реализовали возможность для своих клиентов ограничивать либо все операции, обозначенные ЦБ, либо часть из них до 1 октября. Остальные опрошенные сообщали, что работают над внедрением данного решения к обозначенному сроку.

"Не думаю, что сейчас спрос на эту опцию резко возрастет, так как потребители наоборот стабильно увеличивают объемы электронных взаиморасчетов", — отметил директор департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин.

В "Абсолют банке" считают, что услуга будет наиболее востребована по таким продуктам, как накопительные, текущие и карточные счета. "Скорее всего, большая часть клиентов будут использовать возможность по установлению лимитов на онлайн-операции", — отметили в кредитной организации.